Зенит — Рубин. Прямая трансляция
19:00 Мск
Тренер «Тоттенхэма» раскритиковал фанатов, освиставших Викарио в матче с «Фулхэмом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк подверг критике болельщиков команды, освиставших вратаря «шпор» Гульельмо Викарио после второго пропущенного мяча в игре с «Фулхэмом» в 13-м туре АПЛ (1:2). Перед вторым голом голкипер далеко выбежал из ворот и неудачно выбил мяч, который оказался у соперника, поразившего ворота лондонского клуба.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
29 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Фулхэм
Лондон
0:1 Тете – 4'     0:2 Уилсон – 6'     1:2 Кудус – 59'    

«Мне не понравилось, что наши болельщики освистали его [Викарио] сразу после гола, когда он несколько раз коснулся мяча. Они не могут быть настоящими болельщиками «Тоттенхэма», потому что на поле все должны поддерживать друг друга. Мы делаем всё возможное, чтобы выступить хорошо. После [матча], конечно, пожалуйста, без проблем. Но не во время. На мой взгляд, это неприемлемо», — приводит слова Франка Sky Sports.

