«Балтика» повторила уникальное достижение «Рубина» со «Спартаком»

Калининградская «Балтика» вошла в историю Мир Российской Премьер-Лиги, став второй командой, которая, поднявшись из Первой лиги, смогла дважды обыграть московский «Спартак» с сухим счётом. Это достижение было зафиксировано после вчерашнего матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Первым клубом, добившимся такого результата, был казанский «Рубин». В 2003 году после своего возвращения в высший дивизион «Рубин» обыграл «Спартак» сначала на своём поле со счётом 1:0, а затем в гостях — 2:0.

В сезоне 2025/2026 «Балтика», вышедшая в РПЛ из Первой лиги, также смогла дважды взять верх над красно-белыми без пропущенных мячей. Во втором туре Российской Премьер-Лиги калининградская команда обыграла «Спартак» в Москве со счётом 3:0. Вчерашняя встреча, прошедшая в рамках 17-го тура чемпионата, завершилась домашней победой «Балтики» над московским клубом со счётом 1:0.

На данный момент калининградский клуб располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, в активе клуба 32 очка после 17 сыгранных матчей. Московский «Спартак» с 28 очками находится на шестой строчке.