«Лучше не придумаешь». Игрок «Балтики» Саусь поделился эмоциями от победы над «Спартаком»

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь высказался о вчерашней победе калининградского клуба над московским «Спартаком» в рамках 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Эмоции потрясающие, красивая история получилась! Играли в меньшинстве, смогли обыграть сильного соперника, который выиграл два дерби подряд. Ещё и дома, при большом количестве болельщиков — лучше не придумаешь!» — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором калининградская «Балтика» принимала на своём поле московский «Спартак», состоялся вчера. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в этой игре был забит полузащитником Николаем Титковым.