Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лучше не придумаешь». Игрок «Балтики» Саусь поделился эмоциями от победы над «Спартаком»

«Лучше не придумаешь». Игрок «Балтики» Саусь поделился эмоциями от победы над «Спартаком»
Комментарии

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь высказался о вчерашней победе калининградского клуба над московским «Спартаком» в рамках 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Эмоции потрясающие, красивая история получилась! Играли в меньшинстве, смогли обыграть сильного соперника, который выиграл два дерби подряд. Ещё и дома, при большом количестве болельщиков — лучше не придумаешь!» — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором калининградская «Балтика» принимала на своём поле московский «Спартак», состоялся вчера. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в этой игре был забит полузащитником Николаем Титковым.

Материалы по теме
«Балтика» тормознула «Спартак»! Команда Талалаева победила в меньшинстве!
«Балтика» тормознула «Спартак»! Команда Талалаева победила в меньшинстве!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android