Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Бевеев ответил, какая победа в матчах со «Спартаком» была более сложной в этом сезоне РПЛ
Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о победе в матче со «Спартаком» в 17-м туре Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Также футболист сравнил её с победой в игре с красно-белыми во 2-м туре РПЛ, когда команда Андрея Талалаева выиграла со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Хорошая победа, показали характер все. Не видел удаление Андрея Викторовича, всё, что не складывается — к лучшему. Я играл на дальнем фланге, по-другому как-то чувствовалось. Обидно, что в следующих играх мы будем без тренера на бровке, но есть тренерский штаб, который будет подсказывать.

Из двух побед над «Спартаком» сложнее была последняя в любом случае. Мы играли вдесятером, показали характер, то, что мы можем выжимать максимум из таких игр. Давно не могли забить, смогли это сделать, молодцы», — приводит слова Бевеева ТАСС.

Саусь — о словах Талалаева перед удалением: сказал правду, значит, что-то чувствует

Самые титулованные футбольные клубы России:

