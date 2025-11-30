Бевеев ответил, какая победа в матчах со «Спартаком» была более сложной в этом сезоне РПЛ

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о победе в матче со «Спартаком» в 17-м туре Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Также футболист сравнил её с победой в игре с красно-белыми во 2-м туре РПЛ, когда команда Андрея Талалаева выиграла со счётом 3:0.

«Хорошая победа, показали характер все. Не видел удаление Андрея Викторовича, всё, что не складывается — к лучшему. Я играл на дальнем фланге, по-другому как-то чувствовалось. Обидно, что в следующих играх мы будем без тренера на бровке, но есть тренерский штаб, который будет подсказывать.

Из двух побед над «Спартаком» сложнее была последняя в любом случае. Мы играли вдесятером, показали характер, то, что мы можем выжимать максимум из таких игр. Давно не могли забить, смогли это сделать, молодцы», — приводит слова Бевеева ТАСС.

Самые титулованные футбольные клубы России: