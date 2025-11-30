Скидки
Главная Футбол Новости

Краснодар — Крылья Советов: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ 2025/2026, 30 ноября

«Краснодар» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 ноября, состоится матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
0 : 0
Крылья Советов
Самара

Стартовые составы команд.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес, Сперцян, Батчи, Аугусто, Кривцов, Са, Кордоба.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Лепский, Евгеньев, Божин, Витюгов, Рахманович, Баньяц, Марин, Ахметов.

После 16 матчей чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 34 очка и занимает второе место. Подопечные Магомеда Адиева заработали 17 очков и располагаются на 11-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» встретится с ЦСКА (7 декабря), а «Крылья Советов» — с «Балтикой» (7 декабря).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
