Футбол

Круговой: можно ли назвать лучшим в карьере решение уйти из «Зенита» в ЦСКА? Думаю, да

Крайний защитник ЦСКА Данил Круговой ответил, как он оценивает нынешний год в своей карьере.

«Год не закончился, ещё один матч остался. Конечно, занесу 2025 себе в актив.

Можно ли назвать лучшим в карьере решение уйти из «Зенита» в ЦСКА? Думаю, да. Мне хотелось играть, показывать себя. Слава богу, спустя время всё получилось», — приводит слова Кругового «Советский спорт».

27-летний защитник является выпускником академии «Зенита». В составе основной команды сине-бело-голубых Круговой провёл 105 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 11 результативными передачами. Летом 2024 года футболист присоединился к ЦСКА в качестве свободного агента.

