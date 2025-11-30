Скидки
19:00 Мск
Полузащитник ЦСКА Попович: все сербы говорят на русском языке, мне необходимо его выучить

Полузащитник ЦСКА Попович: все сербы говорят на русском языке, мне необходимо его выучить
Полузащитник ЦСКА Матия Попович поделился своими планами относительно изучения русского языка.

«Все сербы говорят на русском языке, мне необходимо выучить его. Требуется немного времени. Пока язык кажется немного сложным, но в следующем году обязательно займусь изучением», — сказал Попович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее ЦСКА провёл матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Московский клуб встречался с «Оренбургом» на своём поле. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:0. Первый гол в матче был забит в ворота «Оренбурга» его защитником Данилой Хотулёвым, который совершил автогол. Второй мяч в игре забил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев, установив окончательный счет.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Хотулёв – 55'     2:0 Мусаев – 83'    
