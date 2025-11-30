Полузащитник «Балтики» Саусь рассказал, как реагирует на информацию об интересе топ-клубов

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь отреагировал на появившиеся в медиа слухи об интересе к его персоне со стороны ведущих клубов.

«На слухи об интересе топ-клубов ко мне стараюсь реагировать спокойно. Пока что никаких новостей у меня нет. Как понимаю, официальных предложений тоже нет, мне пока что ничего не сообщали. Стараюсь спокойно работать и тренироваться. Сейчас осталась одна игра, потом поеду в отпуск и хорошенько отдохну», — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором калининградская «Балтика» принимала на своём поле московский «Спартак», состоялся накануне. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.