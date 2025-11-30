Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Балтики» Саусь рассказал, как реагирует на информацию об интересе топ-клубов

Полузащитник «Балтики» Саусь рассказал, как реагирует на информацию об интересе топ-клубов
Комментарии

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь отреагировал на появившиеся в медиа слухи об интересе к его персоне со стороны ведущих клубов.

«На слухи об интересе топ-клубов ко мне стараюсь реагировать спокойно. Пока что никаких новостей у меня нет. Как понимаю, официальных предложений тоже нет, мне пока что ничего не сообщали. Стараюсь спокойно работать и тренироваться. Сейчас осталась одна игра, потом поеду в отпуск и хорошенько отдохну», — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором калининградская «Балтика» принимала на своём поле московский «Спартак», состоялся накануне. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Материалы по теме
Саусь — о словах Талалаева перед удалением: сказал правду, значит, что-то чувствует
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android