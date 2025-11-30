The Telegraph назвал три причины, почему «Ливерпуль» не вернёт Юргена Клоппа

Маловероятно, что «Ливерпуль» вернётся к кандидатуре немецкого тренера Юргена Клоппа, несмотря на не лучшие результаты мерсисайдцев на нынешнем этапе сезона под руководством Арне Слота. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, во-первых, помешать потенциальному возвращению Клоппа в «Ливерпуль» способы разногласия между ним и руководством клуба в лице Майкла Эдвардса и Джулиана Уорда.

Во-вторых, боссы «красных» понимают, что у футболистов и тренеров бывают спады формы. Это может оправдать сохранение Слота на посту главного тренера команды. Кроме того, руководство «Ливерпуля» учитывает, что летом 2024 года оно заплатило «Фейеноорду» £ 8 млн за досрочное расторжение контракта с нидерландским специалистом.

В-третьих, несмотря на отсутствие тренерской деятельности у Клоппа, он занимает должность директора по международным связям в «РБ Лейпциг».

Немецкий тренер возглавлял мерсисайдцев с 2015 года по 2024 год. После 12 туров нынешнего сезона чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 18 очков и занимает 13-е место.

Рекорды «Ливерпуля»: