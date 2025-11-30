«Енисей» и «Ротор» не выявили победителя в матче 21-го тура Первой лиги

Завершился матч 21-го тура Лиги PARI, в котором встречались красноярский «Енисей» и волгоградский «Ротор». Игра проходила на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. В качестве главного арбитра выступил Максим Перезва из Раменского. Команды не выявили победителя, матч закончился со счётом 0:0.

«Енисей» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 23 очка за 21 матч. «Ротор» располагается на седьмой строчке, заработав 30 очков.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 45 очка. На втором месте располагается «Урал» (41). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ находятся «Родина» и костромской «Спартак». На последних местах в таблице расположились «Чайка» (12), «Сокол» (16) и «Торпедо» (18).