Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Енисей – Ротор, результат матча 30 ноября 2025, счёт 0:0, 21-й тур Первой лиги 2025/2026

«Енисей» и «Ротор» не выявили победителя в матче 21-го тура Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 21-го тура Лиги PARI, в котором встречались красноярский «Енисей» и волгоградский «Ротор». Игра проходила на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. В качестве главного арбитра выступил Максим Перезва из Раменского. Команды не выявили победителя, матч закончился со счётом 0:0.

Россия — Лига PARI . 21-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 0
Ротор
Волгоград

«Енисей» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 23 очка за 21 матч. «Ротор» располагается на седьмой строчке, заработав 30 очков.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 45 очка. На втором месте располагается «Урал» (41). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ находятся «Родина» и костромской «Спартак». На последних местах в таблице расположились «Чайка» (12), «Сокол» (16) и «Торпедо» (18).

Календарь Первой лиги сезона 2025/26
Турнирная таблица Первой лиги сезона 2025/26
Материалы по теме
«Уральский Ямаль». ЦСКА нашёл нового форварда — в клуб перейдёт талант из Первой лиги!
«Уральский Ямаль». ЦСКА нашёл нового форварда — в клуб перейдёт талант из Первой лиги!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android