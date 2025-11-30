В ФНЛ прокомментировали информацию о невыплатах зарплаты в «Сатурне»

Президент «Футбольной национальной лиги» Наиль Измайлов высказался о задержках выплат заработной платы в футбольном клубе «Сатурн».

— Была информация, что в «Сатурне» не выплачивают зарплаты

— Насколько мне известно, на прошлой неделе начали выплачивать. Надеюсь, что проблемы в клубе будут решены. Мы следим за ситуацией и верим, что она стабилизируется, — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

У подмосковного футбольного клуба «Леон Сатурн», выступающего в Leon Второй лиге Б, выявлена задолженность перед игроками и тренерским штабом. Информация об этом ранее поступала в средства массовой информации.

По имеющимся данным, клуб выплачивал заработную плату футболистам неофициально в течение половины текущего сезона. Отмечается, что в 2023 году футбольный клуб изменил свое название на «Леон Сатурн». Это было предпринято для того, чтобы избежать санкций, связанных с предыдущими финансовыми обязательствами. Несмотря на смену названия, впоследствии у клуба накопились новые долги перед персоналом.

Игрокам было обещано, что футбольный клуб урегулирует все задолженности до конца ноября текущего года.