В «Акроне» отреагировали на низкую оценку Дзюбы игры команды в матче с «Пари НН»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев отреагировал на слова форварда команды Артёма Дзюбы, который после поражения красно-чёрных в матче с «Пари НН» (1:2) в 17-м туре Мир РПЛ, сказал, что они просто обделались.

– Сами игроки не были довольны явно первым таймом в матче с «Пари НН», а Артём Дзюба сказал, что команда обделалась. Вы согласны с этим?

– В целом темп игры в первом тайме был достаточно низким, поэтому хорошей игры не получилось ни у нас, ни у «Пари НН». Второй тайм действительно был насыщеннее. Преимущество и по голевым моментам, и по качеству футбола было на нашей стороне. Но это футбол, этим он и прекрасен, — приводит слова Клюшева «Матч ТВ».

После 17 игр РПЛ «Акрон» набрал 21 очко и на текущий момент занимает восьмое место. В следующем туре тольяттинская команда встретится с «Зенитом». Игра состоится 6 декабря и пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

