Зенит — Рубин. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

В «Акроне» отреагировали на низкую оценку Дзюбы игры команды в матче с «Пари НН»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев отреагировал на слова форварда команды Артёма Дзюбы, который после поражения красно-чёрных в матче с «Пари НН» (1:2) в 17-м туре Мир РПЛ, сказал, что они просто обделались.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Лесовой – 15'     0:2 Босельи – 34'     1:2 Дзюба – 57'    

– Сами игроки не были довольны явно первым таймом в матче с «Пари НН», а Артём Дзюба сказал, что команда обделалась. Вы согласны с этим?
– В целом темп игры в первом тайме был достаточно низким, поэтому хорошей игры не получилось ни у нас, ни у «Пари НН». Второй тайм действительно был насыщеннее. Преимущество и по голевым моментам, и по качеству футбола было на нашей стороне. Но это футбол, этим он и прекрасен, — приводит слова Клюшева «Матч ТВ».

После 17 игр РПЛ «Акрон» набрал 21 очко и на текущий момент занимает восьмое место. В следующем туре тольяттинская команда встретится с «Зенитом». Игра состоится 6 декабря и пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

