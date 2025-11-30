Максим Низовцев: «Балтика» вошла в историю и устроила праздник, дважды обыграв «Спартак»

Лучший бомбардир «Балтики» в высшем дивизионе Максим Низовцев высказался о победе команды в матче со «Спартаком» (1:0) в 17-м туре Мир РПЛ. Во 2-м туре соревнования калининградский клуб победил красно-белых со счётом 3:0.

«Поздравляю всех болельщиков, игроков, тренеров и руководство «Балтики» с отличной игрой со «Спартаком», с отличным результатом. Устроили праздник в городе! Обыграть «Спартак», играя вдесятером с 30-й минуты, дорогого стоит. К тому же травму получил Хиль. Это заслуга всей команды, от вратаря до нападения.

В 1996-м мы сыграли со «Спартаком» вничью и выиграли, тоже не пропустив ни одного мяча. А сейчас «Балтика» выиграла оба матча — 3:0 и 1:0. Не каждому дебютанту Премьер-Лиги такое удастся. Неизвестно, кто такое повторит. Какой бы ни был «Спартак», дважды за сезон обыграть их… «Балтика» вошла в историю», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

