Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Максим Низовцев: «Балтика» вошла в историю и устроила праздник, дважды обыграв «Спартак»

Аудио-версия:
Лучший бомбардир «Балтики» в высшем дивизионе Максим Низовцев высказался о победе команды в матче со «Спартаком» (1:0) в 17-м туре Мир РПЛ. Во 2-м туре соревнования калининградский клуб победил красно-белых со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Поздравляю всех болельщиков, игроков, тренеров и руководство «Балтики» с отличной игрой со «Спартаком», с отличным результатом. Устроили праздник в городе! Обыграть «Спартак», играя вдесятером с 30-й минуты, дорогого стоит. К тому же травму получил Хиль. Это заслуга всей команды, от вратаря до нападения.

В 1996-м мы сыграли со «Спартаком» вничью и выиграли, тоже не пропустив ни одного мяча. А сейчас «Балтика» выиграла оба матча — 3:0 и 1:0. Не каждому дебютанту Премьер-Лиги такое удастся. Неизвестно, кто такое повторит. Какой бы ни был «Спартак», дважды за сезон обыграть их… «Балтика» вошла в историю», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Бевеев ответил, какая победа в матчах со «Спартаком» была более сложной в этом сезоне РПЛ

