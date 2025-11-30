Скидки
Эльвин Керимов: «Боруссия» победила «Байер», потому что лучше использовала свои шансы

Эльвин Керимов: «Боруссия» победила «Байер», потому что лучше использовала свои шансы
Комментатор Okko Эльвин Керимов высказался о прошедшем накануне матче 12-го тура чемпионата Германии, в котором дортмундская «Боруссия» встречалась с «Байером». Он завершился со счётом 2:1 в пользу дортмундского клуба.

Германия — Бундеслига . 12-й тур
29 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Ансельмино – 41'     0:2 Адейеми – 65'     1:2 Кофане – 83'    

«Матч получился не очень выразительным с точки зрения моментов в атаке. Он проходил на фоне усталости и «Байера», и «Боруссии» после Лиги чемпионов с дефицитом моментов, с осторожностью двух команд, особенно при равном счёте. Было много подготовительных передач для атаки, мизерное количество шансов, очень мало проникновений в штрафную, мало касаний там. Неслучайно, что единственный гол в первом тайме был забит после стандарта. Дортмундцы победили, потому что лучше использовали свои шансы, были удачливее в конкретных моментах. Не сказал бы, что «Боруссия» переиграла «Байер» по игре и качеству, просто лучше реализовали, что смогли создать. Сложный для просмотра матч, низкий Xg у двух команд, но важно и в таких матчах уметь выигрывать. «Боруссия» победила и может быть довольна результатом, особенно учитывая, какой это сложный выезд», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

