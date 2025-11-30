Экс-тренер «Балтики» Низовцев сравнил Талалаева с Моуринью и Романом Ротенбергом

Бывший тренер «Балтики» Максим Низовцев сравнил нынешнего главного тренера команды Андрея Талалаева с португальским специалистом Жозе Моуринью, возглавляющим «Бенфику», а также с экс-наставником хоккейного СКА Романом Ротенбергом.

«Талалаев, конечно, не рок-звезда, но медийная личность. В КХЛ был Роман Ротенберг, он такой же. А сейчас все говорят, как плохо без Ротенберга и его пресс-конференций. Давайте проведём параллель с Моуринью, который тоже на пресс-конференциях поднимает свой рейтинг, своих команд и чемпионатов. Талалаеву надо быть сдержаннее, и он сам это прекрасно понимает. Но когда начинается игра, заводится не в ту сторону», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

