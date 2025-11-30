Скидки
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Мусаев назвал сильные стороны «Крыльев Советов» перед матчем с «Краснодаром» в РПЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о сильных качествах «Крыльев Советов» в преддверии очного матча команд в 17-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 30 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
0 : 0
Крылья Советов
Самара

«Крылья Советов» — команда с характером, она показывает такой контратакующий футбол, хороши на стандартах. Может быть, у них немного изменилась схема, сейчас они играют больше 5–3–2. Но принципы игры у них остались прежние. Есть понимание, что нам нужно делать, но самое сложное — всё это реализовать на поле, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв.

После 16 матчей чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 34 очка и занимает второе место. Подопечные Магомеда Адиева заработали 17 очков и располагаются на 11-й строчке.

Самые титулованные футбольные клубы России:

