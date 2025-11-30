Скидки
Глава ФНЛ Измайлов: надеюсь, «Торпедо» с такой историей будет играть в элите

Глава ФНЛ Измайлов: надеюсь, «Торпедо» с такой историей будет играть в элите
Аудио-версия:
Глава Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов прокомментировал текущее положение дел и перспективы московского «Торпедо».

«Насколько мне известно, их задача — сохранить прописку в Лиге PARI. Наверное, в «Торпедо» сейчас идёт определённый процесс стабилизации после произошедших событий. В управлении новые люди, хоть и, насколько понимаю, близкие к предыдущему руководству. Необходимо время, чтобы приспособиться и принимать оптимальные решения. Какое-то время точно будет турбулентность. Дальше же, надеюсь, всё стабилизируется, и «Торпедо» будет расти. Надеюсь, клуб будет играть в элите. Это место такого клуба с такой историей», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Московское «Торпедо» на данный момент располагается на 16-й строчке турнирной таблицы Первой лиги. С 18 набранными очками клуб находится в зоне вылета.

