Футболистки сборной России сыграли вничью с КНДР в товарищеском матче в Пхеньяне

Завершился товарищеский матч, в котором встречались женская сборная России и КНДР. Игра проходила на стадионе имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Матч закончился со счётом 1:1.

На 34-й минуте счёт открыла защитница Владислава Буткевич, отметившаяся дебютным голом в составе российской национальной команды. На 90-й минуте футболистка сборной КНДР Ли Хак восстановила равновесие.

Сборные России и КНДР встречались в Москве летом 2024 года. Российская национальная команда уступила в первой, второй матч завершился вничью.

Следующий сбор команды Юрия Красножана пройдёт в 2026 году.

Кореянки занимают 10 строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Материалы по теме Эксклюзив Футболистка сборной России Жаркова поделилась впечатлениями от столицы КНДР

Самые большие стадионы мира: