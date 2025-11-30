«Спартаку» же нужен тренер? Пожалуйста, я договорился!» Глушаков выложил фото с Пирло

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков в своём телеграм-канале опубликовал фотографию с чемпионом мира 2006 года Андреа Пирло.

«Вы думали, я отдыхать поехал? Нет, решаю вопросы. «Спартаку» же нужен тренер? Пожалуйста, я договорился! Обращайтесь!» — написал Глушаков.

Фото: Из личного архива Дениса Глушакова

На текущий момент исполняющим обязанности главного тренера красно-белых является Вадим Романов. Пирло с лета 2025 года возглавляет «Дубай Юнайтед». В течение карьеры итальянский специалист также работал в «Сампдории», «Ювентусе» и клубе «Карагюмрюк».

После 17 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 28 очков и занимает шестое место.

