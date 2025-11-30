«Скандалов везде хватает». Кононов сравнил судейство в РПЛ и Первой лиге

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о различиях в судействе между Мир Российской Премьер-Лигой и Первой лигой (Лига PARI). Ему был адресован вопрос о наличии существенной разницы в работе арбитров этих дивизионов.

«Думаю, что она [разница] есть. В РПЛ лучше. Не могу сказать, что здесь прямо вообще всё плохо, но в чемпионате России всё-таки лучше. Хотя там скандалов на фоне судейства тоже много, как, собственно, и в Первой лиге. В общем, скандалов везде хватает», — приводит слова Кононова Legalbet.

Московское «Торпедо» на данный момент занимает 16-ю строчку турнирной таблицы Первой лиги. С 18 набранными очками клуб находится в зоне вылета.