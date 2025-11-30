Экс-тренер «Балтики» Низовцев: Талалаев остынет, позвонит тренерам «Спартака» и извинится

Бывший тренер «Балтики» Максим Низовцев прокомментировал инцидент с участием Андрея Талалаева, который совершил неприличный жест и нецензурное высказывание в адрес скамейки «Спартака» в прошедшем накануне матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой «Балтики» со счётом 1:0. В ходе этой игры Талалаев получил красную карточку от арбитра и был удалён.

— Не видел жестов Талалаева. Понимаю, он был весь в эмоциях из-за двух судейских моментов с удалением и неназначенным пенальти в ворота «Спартака». Тяжёлые моменты, и, конечно, Андрей Викторович был заведён. Не защищаю его, просто не видел этого эпизода. Тяжело судить.

— Известный неприличный жест и нецензурное высказывание в адрес скамейки «Спартака».

— Даже так… Талалаев такой человек, что он остынет. Позвонит руководству и тренерскому штабу «Спартака» — извинится, и они найдут точки соприкосновения. Он ведь уже повздорил с тренером «Акрона» Тедеевым, а потом позвонил и извинился. Это не красит его, но он отходчивый, — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.