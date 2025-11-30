Скидки
Матч-центр:

Защитник «Балтики» Бевеев ответил, какое качество выделил бы у тренера Талалаева

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев отметил такое качество главного тренера калининградской команды Андрея Талалаева, как дисциплину.

«Выделил бы у Андрея Викторовича дисциплину. Каждый должен заниматься своим делом. Мы об этом говорим, тренерский штаб, персонал, футболисты выполняют то, что должны. И это большая заслуга Андрея Викторовича, что он смог нас сплотить, дать людям указания, что все на поле должны выполнять свою работу», — приводит слова Бевеева ТАСС.

Талалаев занимает должность главного тренера «Балтики» с сентября 2024 года. После 17 матчей Мир Российской Премьер-Лиги калининградская команда набрала 32 очка и на текущий момент занимает четвёртое место. В субботу, 29 ноября, подопечные Талалаева выиграли у «Спартака» во встрече 17-го тура РПЛ со счётом 1:0.

Экс-тренер «Балтики» Низовцев: Талалаев остынет, позвонит тренерам «Спартака» и извинится

Самые титулованные футбольные клубы России:

