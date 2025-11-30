Президент «Урала» Иванов прокомментировал новость о согласовании трансфера Воронова в ЦСКА

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на новость о согласовании трансфера 18-летнего нападающего Максима Воронова в ЦСКА. Ранее «Спорт-экспресс» сообщил, что игрок перейдёт в московский клуб в зимнее трансферное окно и подпишет контракт на 3,5 года.

«Если бы с Вороновым была какая-то история, мы бы вам сообщили. Точно нашли бы что сказать. Пока нет никакой конкретики. У нас нет ни одного нападающего, не считая великого Маркова. Будет что-то — мы тебе всё скажем. Были бы нападающие, может, отдали бы», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

