Экс-вратарь сборной Армении Юрченко — о Сперцяне: он думает о семье, а потом — о карьере

Бывший вратарь сборной Армении Давид Юрченко высказался о выступлениях полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Экс-футболист также оценил перспективы игрока на продолжение карьеры в европейских чемпионатах.

«Сперцян – золотой мальчишка и талант. Он идёт по своему пути. Может, ему предначертано поиграть в Европе. Может, не предначертано. У Эдика светлая голова. Он думает не только о своих хотелках и карьере, но и о семье. В первую очередь он думает о своих близких, а уже во вторую – о карьере», — приводит слова Юрченко Metaratings.

В текущем сезоне 25-летний Сперцян принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги. За это время хавбек отметился шестью забитыми мячами и 11 результативными передачами.

Контракт игрока с «Краснодаром» действует до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость Сперцяна в € 25 млн.