Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь сборной Армении Юрченко — о Сперцяне: он думает о семье, а потом — о карьере

Экс-вратарь сборной Армении Юрченко — о Сперцяне: он думает о семье, а потом — о карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь сборной Армении Давид Юрченко высказался о выступлениях полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Экс-футболист также оценил перспективы игрока на продолжение карьеры в европейских чемпионатах.

«Сперцян – золотой мальчишка и талант. Он идёт по своему пути. Может, ему предначертано поиграть в Европе. Может, не предначертано. У Эдика светлая голова. Он думает не только о своих хотелках и карьере, но и о семье. В первую очередь он думает о своих близких, а уже во вторую – о карьере», — приводит слова Юрченко Metaratings.

В текущем сезоне 25-летний Сперцян принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги. За это время хавбек отметился шестью забитыми мячами и 11 результативными передачами.

Контракт игрока с «Краснодаром» действует до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость Сперцяна в € 25 млн.

Материалы по теме
Самый парадоксальный футболист «Краснодара». Дошло до публичной критики от Мусаева
Самый парадоксальный футболист «Краснодара». Дошло до публичной критики от Мусаева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android