Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Губерниев: «Спартаку» нужно присмотреться к Романову, а не звать иностранного балбеса

Аудио-версия:
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что «Спартаку» нужно присмотреться к кандидатуре и.о. главного тренера Вадиму Романову, несмотря на поражение в матче 17-го тура Мир РПЛ с «Балтикой» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Матч был очень эмоциональным. Удаления говорят сами за себя. Романов может сколько угодно рассказывать, что «Спартак» играл неплохо, но «Балтика» отбивалась, контратаковала и выиграла вполне справедливо. Бескомпромиссный футбол. Несмотря на поражение, «Спартаку» нужно присмотреться к тренеру Романову. Я сразу говорил, что нужно было договариваться с Калининградом и забирать Талалаева. Чтобы не приглашать иностранного балбеса, может, у «Спартака» хватит ума работать с нашим человеком. Хуже точно не будет», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Мы доминировали во всех фазах». Романов — о поражении «Спартака» в игре с «Балтикой»

Как появился «Спартак»:

