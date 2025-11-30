Губерниев: «Спартаку» нужно присмотреться к Романову, а не звать иностранного балбеса

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что «Спартаку» нужно присмотреться к кандидатуре и.о. главного тренера Вадиму Романову, несмотря на поражение в матче 17-го тура Мир РПЛ с «Балтикой» (0:1).

«Матч был очень эмоциональным. Удаления говорят сами за себя. Романов может сколько угодно рассказывать, что «Спартак» играл неплохо, но «Балтика» отбивалась, контратаковала и выиграла вполне справедливо. Бескомпромиссный футбол. Несмотря на поражение, «Спартаку» нужно присмотреться к тренеру Романову. Я сразу говорил, что нужно было договариваться с Калининградом и забирать Талалаева. Чтобы не приглашать иностранного балбеса, может, у «Спартака» хватит ума работать с нашим человеком. Хуже точно не будет», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

