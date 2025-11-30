«Ахмат» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 30 ноября, состоится матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ахмат» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Ахмат»: Ульянов, Ибишев, Богосавац, Заре, Ндонг, Садулаев (к), Силва, Касинтура, Келиано, Самородов, Мелкадзе.

«Динамо»: Лунёв, Маричаль, Фернандес, Рубенс, Осипенко, Зайдензаль, Бителло, Фомин (к), Нгамалё, Бабаев, Тюкавин.

После 16 матчей чемпионата России команда Станислава Черчесова набрала 16 очков и занимает 12-е место. Бело-голубые заработали 20 очков и располагаются на девятой строчке.

В следующем туре «Ахмат» встретится с «Оренбургом» (5 декабря), а «Динамо» — со «Спартаком» (6 декабря).

