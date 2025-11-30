Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Краснодар» — «Крылья Советов»: Сперцян довёл счёт до разгромного на 53-й минуте

В эти минуты идёт матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. На момент выхода новости счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 53-й минуте Сперцян оформил дубль, реализовав 11-метровый удар.

Ранее, в середине первого тайма, счёт открыл полузащитник «быков» Дуглас Аугусто. На 40-й минуте хавбек Эдуард Сперцян укрепил преимущество «Краснодара».

После 16 матчей чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 34 очка и занимает второе место. Подопечные Магомеда Адиева заработали 17 очков и располагаются на 11-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» встретится с ЦСКА (7 декабря), а «Крылья Советов» — с «Балтикой» (7 декабря).

