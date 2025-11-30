«Ростов» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 30 ноября, состоится матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Ростов»: Ятимов, Семенчук, Сако, Мелёхин, Миронов, Роналдо, Вахания, Щетинин, Комаров, Голенков, Сулейманов.

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Ньямси, Монтес, Фассон, Карпукас, Пруцев, Баринов, Руденко, Батраков, Комличенко.

После 16 матчей чемпионата России команда Джонатана Альбы набрала 18 очков и занимает десятое место. Команда Михаила Галактионова заработала 31 очко и располагается на пятой строчке.

В следующем туре «Ростов» встретится с «Рубином» (6 декабря), а «Локомотив» — с «Сочи» (7 декабря).

