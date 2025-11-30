Скидки
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара», опередив Смолова

Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара», опередив Смолова
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара» (69) после того, как поразил ворота «Крыльев Советов» в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. По этому показателю 32-летний футболист опередил бывшего форварда «быков» Фёдора Смолова, отметившегося 68 голами.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Сперцян – 40'     3:0 Сперцян – 53'     4:0 Кордоба – 61'    

Кордоба перешёл в российский клуб летом 2021 года. Действующее трудовое соглашение игрока с «быками» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Игра между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра игры выступает Сергей Карасёв. На момент выхода новости счёт 4:0 в пользу хозяев.

