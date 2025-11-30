Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видео: гол Кордобы, позволивший ему стать лучшим бомбардиром в истории «Краснодара»

На 61-й минуте матча 17-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» (5:0) нападающий Джон Кордоба забил свой 69-й гол в составе «быков», благодаря чему он стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Колумбийский футболист опередил бывшего форварда команды Фёдора Смолова (68).

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Кордоба перешёл в российский клуб летом 2021 года. Действующее трудовое соглашение игрока с «быками» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

После 17 матчей чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 37 очков и занимает первое место.

Материалы по теме Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара», опередив Смолова

Лучший бомбардир в истории России: