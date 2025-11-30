Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед, результат матча 30 ноября 2025, счёт 1:2, 13-й тур АПЛ — 2025/2026

Гол Маунта позволил «Манчестер Юнайтед» одержать волевую победу над «Кристал Пэлас»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу манкунианцев. Встреча состоялась на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Матета – 36'     1:1 Зиркзее – 54'     1:2 Маунт – 63'    

Счёт в матче открыл с пенальти нападающий хозяев Жан-Филипп Матета на 36-й минуте встречи. Нападающий гостей Джошуа Зиркзее на 54-й минуте сравнял счёт. Мэйсон Маунт на 63-й минуте установил окончательный счёт в матче.

После этой игры «Кристал Пэлас» с 20 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Юнайтед» с 21 очком находится на шестом месте.

В следующем туре «Кристал Пэлас» 3 декабря на выезде встретится с «Бёрнли», «Манчестер Юнайтед» 4 декабря примет на своём поле «Вест Хэм Юнайтед».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Челси», «Сити» и «Арсенал» готовы побороться за 17-летнего игрока из Польши — TEAMtalk
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android