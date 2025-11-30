Гол Маунта позволил «Манчестер Юнайтед» одержать волевую победу над «Кристал Пэлас»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершён матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу манкунианцев. Встреча состоялась на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс.

Счёт в матче открыл с пенальти нападающий хозяев Жан-Филипп Матета на 36-й минуте встречи. Нападающий гостей Джошуа Зиркзее на 54-й минуте сравнял счёт. Мэйсон Маунт на 63-й минуте установил окончательный счёт в матче.

После этой игры «Кристал Пэлас» с 20 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Юнайтед» с 21 очком находится на шестом месте.

В следующем туре «Кристал Пэлас» 3 декабря на выезде встретится с «Бёрнли», «Манчестер Юнайтед» 4 декабря примет на своём поле «Вест Хэм Юнайтед».