Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Краснодар — Крылья Советов, результат матча 30 ноября 2025, счёт 5:0, 17-й тур РПЛ 2025/2026

Дубль Сперцяна помог «Краснодару» разгромить «Крылья Советов» и выйти в лидеры РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра игры выступил Сергей Карасёв. Матч закончился со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Сперцян – 40'     3:0 Сперцян – 53'     4:0 Кордоба – 61'     5:0 Тормена – 90'    

В середине первого тайма счёт открыл полузащитник «быков» Дуглас Аугусто. На 40-й минуте хавбек Эдуард Сперцян укрепил преимущество «Краснодара». На 53-й минуте Сперцян оформил дубль, реализовав 11-метровый удар. На 61-й минуте форвард Джон Кордоба забил четвёртый гол хозяев. В концовке встречи голом отметился защитник «быков» Витор Тормена.

После 17 матчей чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 37 очков и занимает первое место. Подопечные Магомеда Адиева заработали 17 очков и располагаются на 11-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» встретится с ЦСКА (7 декабря), а «Крылья Советов» — с «Балтикой» (7 декабря).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Динамо» открыло счёт в Грозном! «Ахмату» забил «нелюбимый» игрок Карпина! LIVE
Live
«Динамо» открыло счёт в Грозном! «Ахмату» забил «нелюбимый» игрок Карпина! LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android