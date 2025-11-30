Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дубль Сперцяна помог «Краснодару» разгромить «Крылья Советов» и выйти в лидеры РПЛ

Завершился матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра игры выступил Сергей Карасёв. Матч закончился со счётом 5:0 в пользу хозяев.

В середине первого тайма счёт открыл полузащитник «быков» Дуглас Аугусто. На 40-й минуте хавбек Эдуард Сперцян укрепил преимущество «Краснодара». На 53-й минуте Сперцян оформил дубль, реализовав 11-метровый удар. На 61-й минуте форвард Джон Кордоба забил четвёртый гол хозяев. В концовке встречи голом отметился защитник «быков» Витор Тормена.

После 17 матчей чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 37 очков и занимает первое место. Подопечные Магомеда Адиева заработали 17 очков и располагаются на 11-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» встретится с ЦСКА (7 декабря), а «Крылья Советов» — с «Балтикой» (7 декабря).

Самые титулованные футбольные клубы России: