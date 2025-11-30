Скидки
19:00 Мск
Дмитрий Губерниев: желаю Талалаеву быть спокойнее — он нужен живым и здоровым

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поведение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, который сделал неприличный жест и нецензурное высказывание в адрес скамейки «Спартака» в прошедшем накануне матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой «Балтики» со счётом 1:0. В ходе этой игры Талалаев получил красную карточку от арбитра и был удалён.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Талалаев эмоционально реагирует. Конечно, ему надо держать себя в узде. Эмоционально отреагировал — получил. Всё по делу. «Балтика» настолько дисциплинированная команда, что будет гнуть свою линию даже без Талалаева на тренерской скамейке. Андрею хочется пожелать быть поспокойнее. Он нужен российскому футболу живой и здоровый. Смех смехом, а Талалаев уже трижды обыграл «Спартак». Может, по форме высказывания он не прав, но по содержанию — какие вопросы?» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

