Роман Шишкин: Кордоба — один из лучших трансферов в истории «Краснодара»

Бывший российский футболист Роман Шишкин, несколько сезонов выступавший за «Краснодар», отреагировал на то, что Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

«Кордоба действительно впечатляет своей статистикой. Ещё в мои времена в «Краснодаре» были сильные легионеры. Селекция всегда работала хорошо. Кордоба — один из лучших трансферов в истории клуба. С его присутствием команда стала чемпионом. Если брать саму личность Кордобы, в той же «Герте» он забивал не так, как здесь. Именно в «Краснодаре» он раскрылся и стал лидером не только клуба, но и всего чемпионата. Всегда говорил, что «Краснодар» зависим от Кордобы. Статистика говорит сама за себя. Всё сошлось», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.