Кордоба — лучший футболист в истории «Краснодара» по системе «гол+пас»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба стал лучшим футболистом «быков» по системе «гол+пас» после того, как сделал результативную передачу и забил гол в матче 17-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (5:0). 32-летний футболист набрал 96 очков по указанной системе (69 голов и 27 ассистов) и опередил бывшего полузащитника команды Жоаозиньо (95).

Кордоба перешёл в российский клуб из немецкой «Герты» летом 2021 года. Действующее трудовое соглашение игрока с «быками» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

