Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кордоба — лучший футболист в истории «Краснодара» по системе «гол+пас»

Кордоба — лучший футболист в истории «Краснодара» по системе «гол+пас»
Комментарии

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба стал лучшим футболистом «быков» по системе «гол+пас» после того, как сделал результативную передачу и забил гол в матче 17-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (5:0). 32-летний футболист набрал 96 очков по указанной системе (69 голов и 27 ассистов) и опередил бывшего полузащитника команды Жоаозиньо (95).

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Сперцян – 40'     3:0 Сперцян – 53'     4:0 Кордоба – 61'     5:0 Тормена – 90'    

Кордоба перешёл в российский клуб из немецкой «Герты» летом 2021 года. Действующее трудовое соглашение игрока с «быками» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Видео: гол Кордобы, позволивший ему стать лучшим бомбардиром в истории «Краснодара»

Лучший бомбардир в истории России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android