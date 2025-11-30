Кордоба — лучший футболист в истории «Краснодара» по системе «гол+пас»
Форвард «Краснодара» Джон Кордоба стал лучшим футболистом «быков» по системе «гол+пас» после того, как сделал результативную передачу и забил гол в матче 17-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (5:0). 32-летний футболист набрал 96 очков по указанной системе (69 голов и 27 ассистов) и опередил бывшего полузащитника команды Жоаозиньо (95).
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Аугусто – 21' 2:0 Сперцян – 40' 3:0 Сперцян – 53' 4:0 Кордоба – 61' 5:0 Тормена – 90'
Кордоба перешёл в российский клуб из немецкой «Герты» летом 2021 года. Действующее трудовое соглашение игрока с «быками» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
