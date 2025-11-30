«Зенит» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 30 ноября, состоится матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Зенит»: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мостовой, Мантуан, Глушенков, Педро.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Нижегородов, Вуячич, Арройо, Рожков, Йочич, Кузяев, Чумич, Сиве, Шабанхаджай.

После 16 матчей чемпионата России команда Сергея Семака набрала 33 очка и занимает третье место. Подопечные Рашида Рахимова заработали 23 очка и располагаются на седьмой строчке.

В следующем туре «Зенит» встретится с «Акроном» (6 декабря), а «Рубин» — с «Ростовом» (6 декабря).