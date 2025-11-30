Скидки
«Зенит» — «Рубин»: после первого тайма счёт 0:0

В эти минуты идёт перерыв матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играют санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
0 : 0
Рубин
Казань

После 16 матчей чемпионата России команда Сергея Семака набрала 33 очка и занимает четвёртое место. Подопечные Рашида Рахимова заработали 23 очка и располагаются на седьмой строчке.

В следующем туре «Зенит» встретится с «Акроном» (6 декабря), а «Рубин» — с «Ростовом» (6 декабря).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
