«Зенит» — «Рубин»: после первого тайма счёт 0:0

В эти минуты идёт перерыв матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играют санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 16 матчей чемпионата России команда Сергея Семака набрала 33 очка и занимает четвёртое место. Подопечные Рашида Рахимова заработали 23 очка и располагаются на седьмой строчке.

В следующем туре «Зенит» встретится с «Акроном» (6 декабря), а «Рубин» — с «Ростовом» (6 декабря).