Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Кордоба поделился эмоциями от того, что стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара»

Кордоба поделился эмоциями от того, что стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара»
Форвард «Краснодара» Джон Кордоба ответил, какие испытывает эмоциями от осознания, что он стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Колумбийский нападающий забил 69-й гол за «быков» во встрече 17-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (5:0). Кордоба опередил бывшего форварда команды Фёдора Смолова (68).

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Сперцян – 40'     3:0 Сперцян – 53'     4:0 Кордоба – 61'     5:0 Тормена – 90'    

«Хочу поблагодарить товарищей по команде и тренерский штаб. Также руководство, которое в меня верило. На протяжении всего чемпионата мы проделали хорошую работу, несмотря на те сомнения, которые были по поводу нас. Мы продолжали поддерживать концентрацию и фокус на том, что должны были сделать. Мы должны продолжать идти по этому пути», — сказал Кордоба в эфире «Матч ТВ».

Самые результативные легионеры РПЛ:

