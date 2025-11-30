Кордоба поделился эмоциями от того, что стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба ответил, какие испытывает эмоциями от осознания, что он стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Колумбийский нападающий забил 69-й гол за «быков» во встрече 17-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (5:0). Кордоба опередил бывшего форварда команды Фёдора Смолова (68).

«Хочу поблагодарить товарищей по команде и тренерский штаб. Также руководство, которое в меня верило. На протяжении всего чемпионата мы проделали хорошую работу, несмотря на те сомнения, которые были по поводу нас. Мы продолжали поддерживать концентрацию и фокус на том, что должны были сделать. Мы должны продолжать идти по этому пути», — сказал Кордоба в эфире «Матч ТВ».

Самые результативные легионеры РПЛ: