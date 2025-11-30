Дубль Мартинеса помог «Интеру» обыграть «Пизу» в 13-м туре Серии А

Завершён матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Пиза» и «Интер». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали миланцы. Встреча состоялась на стадионе «Арена Гарибальди — Ромео Анконетани» (Пиза). В качестве главного арбитра матча выступил Марко Гуида (Торре-Аннунциата).

Лаутаро Мартинес открыл счёт на 69-й минуте, а на 83-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Пиза» с 10 очками находится на 18-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Интер» с 27 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре «Пиза» 8 декабря примет на своём поле «Парму», «Интер» 6 декабря дома сыграет с «Комо».