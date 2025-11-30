Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пиза — Интер, результат матча 30 ноября 2025, счёт 0:2, 13-й тур Серии А — 2025/2026

Дубль Мартинеса помог «Интеру» обыграть «Пизу» в 13-м туре Серии А
Комментарии

Завершён матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Пиза» и «Интер». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали миланцы. Встреча состоялась на стадионе «Арена Гарибальди — Ромео Анконетани» (Пиза). В качестве главного арбитра матча выступил Марко Гуида (Торре-Аннунциата).

Италия — Серия А . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Пиза
Пиза
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 69'     0:2 Мартинес – 83'    

Лаутаро Мартинес открыл счёт на 69-й минуте, а на 83-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Пиза» с 10 очками находится на 18-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Интер» с 27 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре «Пиза» 8 декабря примет на своём поле «Парму», «Интер» 6 декабря дома сыграет с «Комо».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Андрей Лунин может перейти в «Интер». Скауты клуба наблюдали за ним на матче «Реала» в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android