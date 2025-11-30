Скидки
Николай Титков: не будем загадывать, на что может замахнуться «Балтика»

Николай Титков: не будем загадывать, на что может замахнуться «Балтика»
Комментарии

Полузащитник «Балтики» Николай Титков высказался после прошедшего матча 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги. Калининградский клуб встречался с московским «Спартаком» и одержал победу со счетом 1:0, несмотря на то что с 30-й минуты играл в меньшинстве. Футболист прокомментировал дальнейшие цели и подход команды к сезону.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Не будем загадывать, на что может замахнуться «Балтика». Надо просто выходить на каждую игру: выигрывать и набирать очки. Самое сильное сопротивление из всех команд оказала «Балтика» (улыбается)», — сказал Титков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент «Балтика» занимает четвёртое место, имея в своём активе 32 очка.

