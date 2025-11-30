Скидки
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Смолов поздравил Кордобу, ставшего лучшим бомбардиром в истории «Краснодара»

Комментарии

Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов поздравил форварда Джона Кордобу, который стал лучшим бомбардиром в истории «быков», опередив самого Смолова. Колумбийский футболист забил 69-й гол за российскую команду в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (5:0). Смолов отметился 68 забитыми мячами.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Сперцян – 40'     3:0 Сперцян – 53'     4:0 Кордоба – 61'     5:0 Тормена – 90'    

«Поздравляю Джона со званием лучшего бомбардира в истории «Краснодара!» — написал бывший футболист клуба в своём телеграм-канале.

Смолов выступал в составе «быков» с 2015 по 2018 год и с 2024 по 2025 год. В «Краснодаре» нападающий стал чемпионом России в сезоне-2024/2025.

