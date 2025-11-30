Смолов поздравил Кордобу, ставшего лучшим бомбардиром в истории «Краснодара»

Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов поздравил форварда Джона Кордобу, который стал лучшим бомбардиром в истории «быков», опередив самого Смолова. Колумбийский футболист забил 69-й гол за российскую команду в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (5:0). Смолов отметился 68 забитыми мячами.

«Поздравляю Джона со званием лучшего бомбардира в истории «Краснодара!» — написал бывший футболист клуба в своём телеграм-канале.

Смолов выступал в составе «быков» с 2015 по 2018 год и с 2024 по 2025 год. В «Краснодаре» нападающий стал чемпионом России в сезоне-2024/2025.

Самые результативные легионеры РПЛ: