«Аталанта» обыграла «Фиорентину» в 13-м туре Серии А

Завершён матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Аталанта» (Бергамо) и «Фиорентина» (Флоренция). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» (Бергамо). В качестве главного арбитра матча выступил Маттео Марченаро (Италия).

Одилон Коссуну открыл счёт на 41-й минуте, Адемола Лукман на 51-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой игры «Аталанта» с 16 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Фиорентина» с шестью очками располагается на 19-й строчке.

В следующем туре «Аталанта» 6 декабря на выезде встретится с «Вероной», «Фиорентина» в тот же день в гостях сыграет с «Сассуоло».