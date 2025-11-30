Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аталанта — Фиорентина, результат матча 30 ноября 2025, счёт 2:0, 13-й тур Серии А — 2025/2026

«Аталанта» обыграла «Фиорентину» в 13-м туре Серии А
Комментарии

Завершён матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Аталанта» (Бергамо) и «Фиорентина» (Флоренция). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» (Бергамо). В качестве главного арбитра матча выступил Маттео Марченаро (Италия).

Италия — Серия А . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 0
Фиорентина
Флоренция
1:0 Коссуну – 41'     2:0 Лукман – 51'    

Одилон Коссуну открыл счёт на 41-й минуте, Адемола Лукман на 51-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой игры «Аталанта» с 16 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Фиорентина» с шестью очками располагается на 19-й строчке.

В следующем туре «Аталанта» 6 декабря на выезде встретится с «Вероной», «Фиорентина» в тот же день в гостях сыграет с «Сассуоло».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Это будет долгий и непростой путь». Тренер Паоло Ваноли — о прибытии в «Фиорентину»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android