«Ростов» — «Локомотив»: Баринов открыл счёт на третьей минуте

В эти минуты идёт матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и московский «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На третьей минуте счёт открыл полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов.

После 16 матчей чемпионата России команда Джонатана Альбы набрала 18 очков и занимает 10-е место. Команда Михаила Галактионова заработала 31 очко и располагается на пятой строчке.

В следующем туре «Ростов» встретится с «Рубином» (6 декабря), а «Локомотив» — с «Сочи» (7 декабря).

