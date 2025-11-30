Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Рома» — «Наполи»: онлайн-трансляция матча 13-го тура Серии А 2025/2026 начнётся в 22:45

Сегодня, 30 ноября, в матче 13-го тура итальянской Серии А сыграют «Рома» и «Наполи». Встреча состоится на стадионе «Олимпико» (Рим). В качестве главного арбитра матча выступит Давиде Масса (Империя). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент «Рома» с 27 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства. «Наполи» с 25 очками находится на четвёртой строчке.

В предыдущем туре римляне в гостях обыграли «Кремонезе» со счётом 3:1, а неаполитанцы дома с аналогичным счётом победили «Аталанту».

В следующем туре «джалоросси» 7 декабря на выезде встретятся с «Кальяри», «адзурри» в тот же день примут на своём поле «Ювентус».