Мусаев высказался о разгромной победе «Краснодара» в матче с «Крыльями Советов» в РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о минувшем матче 17-го тура Мир РПЛ, в котором его команда разгромила «Крылья Советов» со счётом 5:0.

— Один из немногих матчей, когда всё было близко к идеалу. Ребята проявили большую дисциплину, никто не был расслаблен. Практически ничего не дали создать сопернику, сами забили пять мячей. Я поблагодарил ребят, хорошая работа. Было близко к тому, что хочется видеть каждый раз.

– Можно ли сказать, что это очень хорошая подготовка к игре с ЦСКА?

– Нет, там будут совсем другие особенности игры. Да, матч с «Крыльями» может придать уверенности, но начнётся подготовка к ЦСКА, и будет совсем другая история, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

После 17 матчей чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 37 очков и занимает первое место. Подопечные Магомеда Адиева заработали 17 очков и располагаются на 11-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» встретится с ЦСКА (7 декабря), а «Крылья Советов» — с «Балтикой» (7 декабря).

