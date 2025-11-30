Скидки
Главная Футбол Новости

Реал Сосьедад — Вильярреал, результат матча 30 ноября 2025, счёт 2:3, 14-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Вильярреал» победил «Реал Сосьедад» в матче Ла Лиги, Захарян вышел на поле на 77-й минуте
Аудио-версия:
Завершился матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Вильярреал». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сесар Сото Градо. Победу со счётом 3:2 праздновали футболисты гостей.

Испания — Примера . 14-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 3
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Перес – 31'     0:2 Молейро – 57'     1:2 Солер – 60'     2:2 Барренечеа – 87'     2:3 Молейро – 90+5'    

Первый мяч в игре забил нападающий «Вильярреала» Айосе Перес на 31-й минуте. На 57-й минуте Альберто Молейро удвоил преимущество гостей. Через три минуты полузащитник Карлос Солер Фермин сократил разрыв в счёте, а на 87-й минуте Андер Барренечеа сравнял счёт в матче. В добавленное ко второму тайму время Альберто Молейро оформил дубль и принёс победу «Вильярреалу». Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 77-й минуте встречи.

После 14 матчей чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 16 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Вильярреал» заработал 32 очка и располагается на третьей строчке.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
