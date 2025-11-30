Скидки
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Понадеялись на Деда Мороза». Куропаткина — об упущенной победе сборной России над КНДР

«Понадеялись на Деда Мороза». Куропаткина — об упущенной победе сборной России над КНДР
Аудио-версия:
Защитник сборной России Вероника Куропаткина высказалась о ничейном результате национальной команды в товарищеском матче с КНДР (1:1). Кореянки сравняли счёт на 90-й минуте.

«Все справились с персональной опекой. Было достаточно много подач, и каждый на протяжении 90 минут дорабатывал, как мог. И нам не забили после подачи – всегда кто-то был с игроком, страховал другого. Обидно очень, потому что время матча подходило к концу и уже подумалось, что всё получится. А потом была наша нелепая реакция на их розыгрыш. Если бы кореянка, как Месси, накрутила семерых и забила в девятку, было бы не так обидно. А здесь мы на Деда Мороза понадеялись и сами оплошали. Могли в первый раз у них выиграть. Очень хотели на мажорной ноте завершить год.

Надо больше проводить таких матчей, чтобы мы лучше играли. Если бы мы в каждое окно на сборную играли с таким соперником, то мы бы пришли уже к развитию атакующих действий, а не отрабатывали оборонительные, как сейчас. Будем честными – они правда доминировали. Но счёт на табло», — сказала Куропаткина корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Футболистки сборной России сыграли вничью с КНДР в товарищеском матче в Пхеньяне

Самые большие стадионы мира:

