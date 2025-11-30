Шишкин: с Романовым «Спартак» раскрепостился, но «Балтика» всем доставляет неприятности

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о минувшем матче красно-белых с «Балтикой» (0:1) в 17-м туре Мир РПЛ.
«Я бы не сказал, что «Спартак» выглядел безнадёжно в игре с «Балтикой». Показывали хороший футбол. К сожалению, такие матчи бывают. «Балтика» — очень неприятный соперник для многих. В Калининграде у Талалаева и всей команды был запредельный настрой. Всё сложилось в пользу «Балтики», на эмоциях отстояли победу.
Не сказал бы, что Романов перестроил «Спартак». С ним команда раскрепостилась и выглядит агрессивно впереди. Создавали моменты — просто не смогли забить. Это не оправдание для потери очков. «Балтика» всем доставляет неприятности в нынешнем сезоне», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
