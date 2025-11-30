Скидки
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Ахмат» — «Динамо» Москва: Нгамалё открыл счёт в матче на 27-й минуте

«Ахмат» — «Динамо» Москва: Нгамалё открыл счёт в матче на 27-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и московское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. «Динамо» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
1-й тайм
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 26'    

Нападающий гостей Муми Нгамалё открыл счёт в матче на 27-й минуте.

После 16 матчей чемпионата России «Ахмат» набрал 16 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Московское «Динамо» заработало 20 очков и располагается на девятой строчке.

В минувшем туре «Ахмат» уступил казанскому «Рубину» со счётом 0:1, а «Динамо» одержало победу в матче с одноклубниками из Махачкалы со счётом 3:0.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
«Ахмат» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ-2025/2026
