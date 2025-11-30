«Ахмат» — «Динамо» Москва: Нгамалё открыл счёт в матче на 27-й минуте

В эти минуты проходит матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и московское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. «Динамо» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий гостей Муми Нгамалё открыл счёт в матче на 27-й минуте.

После 16 матчей чемпионата России «Ахмат» набрал 16 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Московское «Динамо» заработало 20 очков и располагается на девятой строчке.

В минувшем туре «Ахмат» уступил казанскому «Рубину» со счётом 0:1, а «Динамо» одержало победу в матче с одноклубниками из Махачкалы со счётом 3:0.