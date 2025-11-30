«Рома» — «Наполи»: стартовые составы команд на матч 13-го тура Серии А — 2025/2026

Сегодня, 30 ноября, в матче 13-го тура итальянской Серии А сыграют «Рома» и «Наполи». Встреча состоится на стадионе «Олимпико» (Рим). В качестве главного арбитра матча выступит Давиде Масса (Империя). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Рома»: Свилар, Манчини, Н'Дика, Челик, Франса, Эрмосо, Кристанте, Коне, Пеллегрини, Соуле, Фергюсон.

«Наполи»: Милинкович-Савич, Бёкема, Ррахмани, Буонджорно, Ди Лоренцо, Оливера, Лоботка, Мактоминей, Нерес, Ланг, Хойлунд.

На данный момент «Рома» с 27 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства. «Наполи» с 25 очками находится на четвёртой строчке.

В предыдущем туре римляне в гостях обыграли «Кремонезе» со счётом 3:1, а неаполитанцы дома с аналогичным счётом победили «Аталанту».

В следующем туре «джалоросси» 7 декабря на выезде встретятся с «Кальяри», «адзурри» в тот же день примут на своём поле «Ювентус».